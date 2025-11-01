Maduro pidió ayuda militar a Moscú

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta confidencial al mandatario ruso Vladimir Putin solicitando apoyo militar ante el creciente despliegue estadounidense en el Caribe.

El mandatario solicitó asistencia militar y equipos para fortalecer las defensas del país contra los ataques aéreos estadounidenses en el Caribe, según una investigación del Washington Post.

Las solicitudes incluyeron la modernización de radares defensivos, la reparación de aeronaves militares y, potencialmente, misiles. En el documento, Caracas advierte sobre el peligro de una “escalada militar”.

Además, el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, coordinó recientemente un envío de equipo militar y drones desde Irán durante una visita a ese país.

El despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno y pesado de la Armada estadounidense, refuerza la presión sobre el gobierno de Maduro, que denuncia una “provocación” y acusa a Estados Unidos de intentar desestabilizar su administración.