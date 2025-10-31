Robo millonario en el Louvre: detuvieron a otros cinco sospechosos

La Policía francesa arrestó ayer a cinco personas, incluido un sospechoso principal, en relación con el audaz robo al museo del Louvre ocurrido este mes, según precisó la fiscal de París, Laure Beccuau,

Tras una búsqueda de 11 días, la Policía detuvo ayer a tres de los cuatro hombres que creen participaron directamente en el robo, disfrazándose de obreros de la construcción para sustraer artefactos de la época napoleónica.

Los dos primeros sospechosos habían sido detenidos el pasado fin de semana, justo cuando se informó que uno de ellos intentaba huir a Argelia desde el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París.

Beccuau reveló que los cinco nuevos detenidos fueron arrestados simultáneamente en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad. Entre ellos hay un sospechoso que “era objetivo de los investigadores” desde el robo de las joyas del Museo, ya que existen “pruebas de ADN que lo vinculan con el hecho". "Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió en declaraciones a radio RTL.

Más allá del avance de la investigación, todavía no se pudo recuperar el millonario botín que los asaltantes se llevaron semanas atrás. Las joyas de la monarquía francesa tienen un valor económico de unos 88 millones de euros, según calculó el Louvre.