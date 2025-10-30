Avances de acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur

Elogios y ceremonias que incluyeron la entrega de una medalla de oro y una corona al presidente estadounidense, Donald Trump, terminaron con semanas de estancamiento sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur. Ambos obsequios fueron entregados por parte del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien intensificó los halagos mientras Washington y Seúl trabajaban para concretar los compromisos financieros, en medio de la última parada de la gira de Trump a Asia.

Si bien ambas partes afirmaron que se han logrado avances, Trump declaró que todo estaba “prácticamente finalizado”, aún no se ha firmado ningún acuerdo. El marco incluye inversiones graduales, cooperación en la construcción naval y la reducción de los aranceles impuestos por el estadounidense a las exportaciones de automóviles surcoreanos. Trump también se mostró optimista sobre un acuerdo comercial que espera alcanzar con su homólogo chino, Xi Jinping, en un encuentro que sostendrán el día de hoy.

Washington y Seúl acordaron fijar aranceles del 15% a las importaciones estadounidenses de automóviles y autopartes coreanas, frente al 25% actual, para equipararlas con las de sus competidores japoneses, que también pagan un 15% tras el acuerdo alcanzado entre Tokio y Washington. Los fabricantes surcoreanos de productos de madera y farmacéuticos se enfrentarán a los aranceles más bajos del país, mientras que las autopartes y los medicamentos genéricos no estarán sujetos a tasas aduaneras. También, los dos países acordaron dividir un fondo de inversión prometido de 350.000 millones de dólares en 200.000 millones de dólares en efectivo, pagaderos en cuotas escalonadas, con un límite de 20.000 millones de dólares anuales por cuota.