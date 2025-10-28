Trump aterrizó en Japón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en las últimas horas en Japón, lo que es la última etapa de una gira de cinco días en Asia. El mandatario se reunió con el emperador Naruhito, en el Palacio Imperial. Trump ya ha conseguido un compromiso de inversión de 550.000 millones de dólares por parte de Tokio a cambio de una exención de los aranceles de importación.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, y su homólogo japonés, Ryosei Akazawa, artífices del acuerdo arancelario alcanzado el pasado julio, hablaron sobre las redes eléctricas como una posible área de inversión durante un almuerzo de sushi en la capital japonesa. La recién elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, espera impresionar aún más a Trump durante un encuentro programado para hoy, con sus promesas de comprar camionetas, soja y gas estadounidenses, y anunciar un acuerdo sobre construcción naval. Takaichi, quien se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón la semana pasada, declaró a Trump, durante una llamada telefónica el pasado sábado, que fortalecer la alianza entre su país y Estados Unidos es su “máxima prioridad”.

De igual manera, uno de los encuentros clave de la gira de Trump por Asia es la reunión que tiene prevista con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur, el próximo jueves. Las tensiones entre los dos países han escalado durante la actual administración, agudizadas tras la guerra arancelaria entablada por el mandatario estadounidense a nivel global. En medio de retaliaciones de respuesta de lado y lado, Beijing es una de las economías golpeadas con mayores tasas arancelarias. El posible pacto está cada vez más cerca, según informaron el domingo funcionarios de las dos economías más grandes del mundo al llegar a un consenso inicial que Trump y el líder chino intentarán concretar durante su importante cita.