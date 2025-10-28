El huracán Melissa amenaza al Caribe

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5 el día de ayer, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas. La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 kilómetros por hora.

Jamaica es el principal territorio afectado. Asimismo, se espera que el día de hoy llegue a Cuba, mientras que en Haití y República Dominicana ya se preparan para su llegada. Las autoridades jamaiquinas le pidieron a su población que no abandone su refugio seguro, ya que hasta hoy existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos. Además, el Centro Nacional de Huracanes señaló que los vientos de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas, comenzaron en la noche de ayer, los cuales pueden desencadenar en daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración.

Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a Jamaica. Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur del país, alcanzando un pico de alrededor de cuatro metros sobre el nivel del suelo. “Muchas de estas comunidades no sobrevivirán a las inundaciones. Kingston se encuentra en una situación extremadamente precaria. Ninguna comunidad en Kingston es inmune”, destacó el ministro del gobierno local de Jamaica, Desmond McKenzie. “Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio. No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”, sumó. Por su parte, el ministro de Transporte, Daryl Vaz, expresó: “No tomen decisiones imprudentes. Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días”.

Entretanto, el director principal del servicio meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarán severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y rutas bloqueadas.