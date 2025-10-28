Lula quiere bajar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso en las últimas horas mediar entre Estados Unidos y Venezuela para rebajar la tensión entre Caracas y Washington, tras el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe y los bombardeos a embarcaciones que Estados Unidos vincula al narcotráfico. Según el canciller brasileño Mauro Vieira, Lula planteó el tema durante su reunión con Donald Trump en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asean, a la que el mandatario estadounidense asistió como invitado.

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha reforzado su presencia militar en el Caribe, desplegando fuerzas navales, aéreas y terrestres, y enviando el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de su flota, presuntamente como parte de una nueva fase de su campaña antidrogas. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusa de haber promovido una “invasión militar extranjera”.