Estados Unidos bombardeó embarcaciones en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental. La información fue brindada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. “Siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental”, destacaron a través de un comunicado.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, añadió Hegseth. Asimismo, aseguró que todos los ataques se llevaron a cabo en “aguas internacionales” y que “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

En cuanto al sobreviviente, Hegseth indicó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, pero no especificó si esta persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.