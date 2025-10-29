Melissa tocó tierra en Jamaica

El huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica. Las autoridades indicaron que podría afectar a un millón y medio de personas solo en la isla. Esa cifra representa más de un tercio de la población total del territorio jamaiquino, pero también se prevé que haya centenares de miles de afectados en Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, añadieron que el impacto de lo que será “el huracán del siglo” sería “masivo”. El Ministerio de Salud y Bienestar de la isla informó en la noche del lunes que se han registrado tres muertes relacionadas con el huracán, previo a que toque tierra en la isla.

Las previsiones meteorológicas indican que el huracán Melissa causará una catástrofe, con marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Se anticipan graves daños a las infraestructuras, que comunidades enteras queden aisladas y la interrupción de los servicios esenciales debido a la fuerza de este huracán.

En Jamaica las autoridades han preparado más de 800 refugios para acoger a la población evacuada. El fenómeno de categoría 5, el mayor nivel en la escala Saffir-Simpson, trae consigo ráfagas de viento de más de 300 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el huracán cruce a partir de hoy el este de Cuba para desplazarse sobre las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

“Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o cortar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante las condiciones de un huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte. Conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros también es extremadamente peligroso. Los centros de salud permanecen cerrados, pero los hospitales están abiertos y atendiendo las lesiones relacionadas con la tormenta. Por favor, sean prudentes, y manténganse seguros”, exigieron las autoridades.