El huracán Melissa continúa su paso destructor

El huracán Melissa provocó el día de ayer “daños cuantiosos” e inundaciones en Cuba, según el gobierno, tras asolar Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. Tras su paso por Jamaica como un huracán categoría 5 con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, el gobierno declaró al país “zona de catástrofe”. En Haití se reportan 20 muertos hasta ahora producto del ciclón, aunque se espera que la cifra crezca ya que hay un número indeterminado de personas desaparecidas. En el territorio cubano, cientos de miles de personas fueron evacuadas a refugios. En cuanto a los fallecidos, en Jamaica se registraron tres muertos, lo mismo que en Panamá y una persona muerta en República Dominicana. Si bien se redujo a un huracán categoría 3, su llegada a las Bahamas. Las intensas lluvias continuadas podrían causar inundaciones que pondrían en peligro la vida de las personas, con numerosos deslizamientos de tierra, según los meteorólogos estadounidenses.