El FBI frustró un posible ataque terrorista en Halloween en Michigan

La agencia federal de seguridad de Estados Unidos, el FBI, informó que desarticuló un complot para perpetrar un ataque terrorista en el estado de Michigan. El operativo fue confirmado por el director de la organización, Kash Patel.

“Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween. Pronto habrá más detalles”, precisó Patel.

Y completó “Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que mantienen una vigilancia constante y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”.

El Departamento de Policía de Dearborn, a través de una publicación en Instagram, confirmó que el FBI realizó operaciones en la ciudad y pidió calma a los residentes: “Queremos asegurar a nuestra comunidad que no existe ninguna amenaza en estos momentos”, detallaron.

Las autoridades indicaron que la intervención impidió un ataque que potencialmente habría afectado a comunidades locales y a numerosos civiles.

Los agentes federales detuvieron a cinco personas de Dearborn e Inkster, Michigan, por una presunta conspiración para llevar a cabo un ataque en Estados Unidos vinculado al extremismo de ISIS, según informaron tres altos funcionarios policiales sobre la investigación.

Además, se investiga si la célula funciona de modo autónomo o bajo alguna conexión internacional. Asimismo, el FBI, citado por ABC News, declaró que los sospechosos tenían acceso a armas de fuego.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmó que fue notificada por el FBI sobre “el potencial ataque frustrado” y agradeció la intervención de la Policía Estatal de Michigan (MSP) y los agentes federales. La fiscal general estatal, Dana Nessel, confirmó la participación y coordinación con el FBI acerca del caso.

Aunque el FBI no reveló más detalles sobre los detenidos ni los posibles objetivos del ataque, las fuerzas de seguridad mantienen una estrecha coordinación con cuerpos de seguridad locales y estatales para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Halloween.