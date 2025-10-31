Lula promulgó una ley contra el crimen organizado tras la masacre de Río de Janeiro

El proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso busca precisamente unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales. "El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas”, declaró Lula a través de sus redes sociales.

Entre los principales cambios, se establece que quien contrate a un integrante de alguna organización criminal para cometer un delito será castigado con uno a tres años de prisión, además de la pena correspondiente al delito cometido.

Asimismo, se tipifica la obstrucción de acciones contra el crimen organizado, con penas que van desde cuatro hasta doce años de prisión

La modificación del Código Penal se anunció dos días después del sangriento operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro para combatir al Comando Vermelho (Comando Rojo) en los complejos de Alemão y Penha.

La "Operación Contención" buscaba capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho. Participaron unos 2.500 agentes de las policías Civil y Militar.

“El crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas y golpeen sus estructuras financieras”, sostuvo Lula, y citó como ejemplo la gran operación de agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC), que desmanteló una red dedicada a la venta de drogas, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero.

“Brasil no puede aceptar que el crimen siga destruyendo familias y oprimiendo a la población”, completó.