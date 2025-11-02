Rusia presentó un nuevo submarino nuclear

Rusia presentó en el día de ayer el nuevo submarino nuclear Jabárovsk, capaz de portar el sistema novedoso y sin parangón Poseidón, un arma subacuática no tripulada y propulsada por energía nuclear.

Jabárovsk fue botado en la ciudad de Severodvinsk, en la provincia de Arjánguelsk. Desarrollado por la Oficina Central de Diseño de Ingeniería Marina Rubín, está destinado a cumplir misiones de la Armada con el uso de armas submarinas modernas, incluyendo medios robóticos para diversos fines, precisó el Ministerio de Defensa ruso.

El ministro de Defensa del país, Andréi Beloúsov, que encabezó la ceremonia de botadura, informó que el Jabárovsk “aún debe completar una serie de pruebas de mar”.

Asimismo, Beloúsov enfatizó que este submarino, capaz de portar “armas submarinas y medios robóticos, permitirá resolver con éxito las tareas de garantizar la seguridad de las fronteras marítimas de Rusia y proteger sus intereses nacionales en diferentes zonas del océano mundial”.

Poseidón

Entre otro armamento, Jabárovsk puede portar el novedoso Poseidón, un arma capaz de provocar tsunamis radiactivos y evadir cualquier sistema de defensa conocido.

Con aproximadamente 24 metros de longitud y dos metros de diámetro, es el mayor torpedo jamás desarrollado. Duplica el tamaño de los misiles balísticos lanzados desde submarinos y multiplica por 30 las dimensiones de un torpedo pesado convencional.

Vale resaltar que el sistema Poseidón fue objeto de recientes declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien precisó que las pruebas de sus capacidades se han llevado a cabo con “un éxito enorme”.

Presentado por primera vez en 2018, posee “baja detectabilidad acústica, alta maniobrabilidad y son prácticamente invulnerables para el enemigo”, describió el mandatario ruso.

Además, subrayó la singularidad de este vehículo: “La potencia del Poseidón supera con creces la de nuestro misil balístico intercontinental más avanzado, el Sarmat. No existe nada igual en ninguna otra parte del mundo”.