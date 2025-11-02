Imputaron a otras dos personas por el robo de joyas en el Louvre

Una mujer y un hombre fueron puestos bajo investigación formal por el robo de joyas valoradas en 102 millones de dólares desde el Museo del Louvre, según la fiscalía de París, elevando a cuatro el número total de imputados en el caso.

El hombre, de 37 años, conocido por la Policía por robos anteriores, fue acusado de robo organizado y conspiración criminal. La mujer, de 38 años, fue acusada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal.

A su vez, otras tres personas que habían sido detenidas el 29 de octubre junto con el hombre y la mujer quedaron en libertad sin cargos, informó la fiscalía.

El fiscal precisó la semana pasada que los dos primeros sospechosos imputados en el caso habían “admitido parcialmente” su implicación. Se trata de un argelino de 34 años que vive en Francia desde 2010 y otro de 39 años que ya estaba bajo supervisión judicial por un caso de robo con agravantes. Ambos residían en Aubervilliers, un barrio de bajos ingresos del norte de París.

Las autoridades afirmaron que las joyas robadas no han sido recuperadas, un tesoro valorado en unos 102 millones de dólares que incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón dio a la emperatriz María Luisa como regalo de boda, joyas del siglo XIX de las reinas María Amelia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar las joyas. La banda utilizó un montacargas, lo que permitió a dos de ellas forzar una ventana y cortar dos vitrinas con cortadores de disco.