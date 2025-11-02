La Plata

Egipto inauguró el Museo de los Faraones

El nuevo complejo arqueológico de Giza exhibirá por primera vez el tesoro completo de Tutankamón.

Tras más de 20 años de construcción y sucesivas postergaciones, Egipto inauguró este sábado el Gran Museo Egipcio, considerado el mayor establecimiento arqueológico del planeta. Ubicado en Giza, a pocos kilómetros de El Cairo, el complejo reúne piezas de 30 dinastías faraónicas que abarcan 5.000 años de historia.

El proyecto, concebido en 1992 y puesto en marcha en 2005, demandó una inversión de USD 1.200 millones. Con una superficie de 500.000 metros cuadrados —el doble del Louvre y casi el triple del Museo Británico—, el museo albergará más de 100.000 piezas, entre ellas las 5.398 que conforman el tesoro completo de Tutankamón, exhibido por primera vez al público.

