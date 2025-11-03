Estados Unidos lanzó un ataque contra presunta “narcolancha” en el Caribe: hay 3 muertos

Un nuevo ataque lanzado por Estados Unidos contra un buque de narcotráfico en el Caribe dejó tres muertos el sábado, informaron fuentes oficiales de la administración de Donald Trump. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó en X que los servicios de inteligencia estadounidenses “sabían que este buque, al igual que todos los demás, estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes”.

“Tres narcoterroristas se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, informó el titular del Departamento de Guerra norteamericano. Luego, afirmó que los narcoterroristas “están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán”.

“El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, subrayó en la publicación a la cual sumó un video del ataque. Estados Unidos desplegó buques en el Caribe y envió aviones de combate a Puerto Rico como parte de una operación militar que, según Washington, busca frenar el tráfico de drogas en la región.

En las últimas semanas, más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico dejaron a más de 65 muertos. La ofensiva ocurre luego de que la Marina de México confirmara la realización de un operativo de búsqueda y rescate en alta mar tras una petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, en respuesta a un incidente a unos 830 kilómetros de la costa de Acapulco.

Según la prensa internacional, la intervención mexicana surgió tras el ataque de fuerzas estadounidenses contra cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos y un sobreviviente rescatado en la zona. Hegseth, señaló que los ataques, realizados el lunes pasado por orden del presidente Donald Trump, fueron “letales y cinéticos” y dirigidos a embarcaciones identificadas como operadas por organizaciones consideradas terroristas y vinculadas al tráfico de drogas en el Pacífico. La operación se ejecutó fuera de aguas territoriales y sin bajas en las fuerzas estadounidenses.