Le imputan 10 cargos al presunto apuñalador en Reino Unido

La Policía británica acusó formalmente a un ciudadano británico de 10 cargos de intento de asesinato tras un ataque con cuchillo en un tren el pasado sábado, que dejó once personas heridas. Entre los heridos se encuentra un miembro del personal ferroviario que intentó detener al atacante y que actualmente permanece en estado crítico. Además de los 10 cargos por la agresión en el tren, el sujeto enfrenta una acusación adicional de intento de asesinato por un incidente previo en la estación de Pontoon Dock, en el este de Londres, ocurrido horas antes del ataque principal. En ese primer hecho, una persona resultó herida en el rostro tras ser también agredida con un arma blanca.

El presunto agresor, originario de Peterborough, compareció ayer ante el tribunal de magistrados de su ciudad y el juez ordenó su detención preventiva hasta el 1 de diciembre, fecha de su próxima audiencia. Un segundo hombre de 35 años que había sido detenido inicialmente fue liberado sin cargos el domingo, después de que la Policía determinara que no tuvo relación con los hechos.