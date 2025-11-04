Potente terremoto en Afganistán deja al menos 20 muertos

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió en la madrugada de ayer el norte de Afganistán, lo que deja al menos 20 muertos, más de 530 heridos y daños materiales en varias provincias. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico se registró a las 1:00 de la madrugada, hora local, con el epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros. El terremoto se sintió con fuerza en Kabul, la capital, y en varias provincias del norte, centro y noreste del país.

El Ministerio de Salud advirtió que la cifra de muertos podría aumentar a medida que los equipos de rescate vayan llegando a las zonas más remotas. Aunque las autoridades señalaron que los equipos de emergencia y rescate fueron desplegados de inmediato hacia las zonas más afectadas, algunos tramos de carretera entre Kabul y Mazar-e Sharif se han visto afectados por deslizamientos de tierra, provocados por el sismo, que bloquearon temporalmente el paso. En cuanto a los daños materiales, el portavoz provincial de Balkh, Haji Zaid, confirmó que parte de la histórica Mezquita Azul de Mazar-e Sharif resultó dañada. Las redes eléctricas no quedaron exentas del desastre y el movimiento telúrico provocó interrupciones en el suministro, lo que causó apagones en varias provincias, incluidas Kabul, Baghlan, Parwan, Panjshir, Kapisa, Logar, Paktia, Ghazni y Maidan Wardak. “El personal de la ONU está trabajando con las autoridades locales para apoyar las operaciones de rescate y asistencia”, señalaron las autoridades.

Vale recordar, que Afganistán se asienta sobre la colisión de las placas india y eurasiática, lo que convierte a la zona en una de las más sísmicas del mundo, mientras las viviendas cuentan con poca seguridad ante este tipo de desastres.