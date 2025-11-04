Impactante accidente aéreo en Estados Unidos: un avión de carga se estrelló en Louisville

Un avión de carga se estrelló este martes cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de esa ciudad, ubicada al este de Estados Unidos, en la frontera con Indiana.

Las autoridades confirmaron que hay personas heridas como consecuencia del siniestro, aunque hasta el momento no se precisó cuántos tripulantes se encontraban a bordo ni la gravedad de las lesiones.

La aeronave, perteneciente a la empresa UPS Airlines, se precipitó poco después de despegar del aeropuerto. Equipos de emergencia y bomberos acudieron rápidamente al lugar del accidente para controlar la situación y asistir a los heridos.

Por el momento, no se reportaron víctimas fatales, y se desconocen las causas del incidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó el impacto.