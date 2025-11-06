Lula criticó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

"Intentaremos abordar este tema de Venezuela y la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Mar Caribe en la Celac”, sostuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva, en una conferencia con periodistas, en alusión a los operativos ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico en aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El mandatario brasileño aseguró que América Latina es una región de paz y que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. “Venezuela enfrenta un problema político que debe resolverse en la esfera política. Le dije al presidente Trump que América Latina es una región de paz, no de guerra”, indicó.

Sus declaraciones se producen en medio de la tensión regional y mientras Estados Unidos realiza una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que Washington justifica como parte de una ofensiva antidrogas. Lula insistió en que la Cumbre Celac-Unión Europea, que tendrá lugar en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, “no tiene sentido” si no incluye en su agenda los recientes ataques estadounidenses en las costas latinoamericanas. “La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina”, expresó.

El jefe de Estado brasileño aseguró que está valorando su participación en el encuentro, pese a las dificultades de agenda, con el objetivo de “defender a los países de América Latina”. “No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y se lo repito, que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo”, enfatizó. Lula también afirmó que Brasil tiene “todo el interés” en ayudar a Venezuela y a otros países del continente a enfrentar los desafíos vinculados al narcotráfico, pero insistió en que Estados Unidos debería ofrecer cooperación, no bombardeos. “La Policía tiene todo el derecho de hacer el combate al narcotráfico y la responsabilidad de hacerlo, y los estadounidenses podrían estar intentando ayudar a esos países, no estar disparando contra ellos”, añadió.