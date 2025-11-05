Petro felicitó a las fuerzas de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó en las últimas horas a las fuerzas venezolanas por su labor contra el narcotráfico. Así, el mandatario colombiano destacó los operativos del país vecino y reiteró su llamado a coordinar las fuerzas militares para destruir las mafias en la frontera común, en lugar de dispersarlas.

Petro propuso coordinar acciones militares conjuntas para combatir a las mafias en la frontera, en lugar de fragmentarlas, y consideró que ese trabajo conjunto es preferible a cualquier opción militar externa que, a su juicio, solo ampliaría el negocio ilícito y las ganancias de grupos criminales organizados. “Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas”, manifestó el mandatario. En su comunicación, Petro se refirió además al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y advirtió que una eventual invasión a Venezuela por parte de Washington “expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala”. El jefe de Estado colombiano reiteró su apuesta por fortalecer el Estado por la vía democrática.

Asimismo, indicó que la ayuda de la Administración de Control de Drogas (DEA) ha sido limitada. En ese marco, anunció que remitirá a la oficina del vicepresidente estadounidense, Antony Vance, la información disponible sobre redes transnacionales de narcotráfico y adelantó gestiones para tratados de extradición, en particular con países del Golfo.