Casi 50 mil hogares dañados en Cuba por el paso de Melissa

Un total de 45.282 viviendas resultaron dañadas en Cuba por el paso del potente huracán Melissa el pasado miércoles por el extremo oriental de la isla, según datos preliminares difundidos por la Presidencia del país. La gobernadora de la provincia de Granma, Yanetsy Terry, informó que las mayores tensiones han estado localizadas en el municipio Río Cauto, donde las severas inundaciones que generó la intensa crecida del río homónimo, el más caudaloso de Cuba, han comenzado a bajar. En este balance actualizado sobre el desastre que ha provocado Melissa en la isla no se informó de víctimas mortales, por lo que Cuba sigue sin registrar fallecidos por el huracán a diferencia de lo sucedido en Jamaica, Haití y Bahamas. Asimismo, se informó que en todas las provincias se está trabajando intensamente en la recuperación eléctrica. Además, aún hay más de 120.000 personas resguardadas en centros de evacuación y en hogares familiares.

Por otro lado, trascendió que un total de 1.552 centros escolares resultaron dañados, de los que 200 ya han sido recuperados. Esto, unido a que muchas escuelas están siendo utilizadas como centros de acogida, va a provocar que la vuelta a la normalidad sea “asimétrica, a partir de las condiciones y alternativas”, según dijo la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo. En cuanto a otras infraestructuras, en el sector de la Salud se reportaron 461 instalaciones afectadas, entre hospitales, policlínicos, consultorios, farmacias y otras.