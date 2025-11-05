Perú rompió relaciones con México

Tras informar “con sorpresa y profundo pesar” que la exprimera ministra Betssy Chávez “está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima”, el gobierno de Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México. Así lo indicó en rueda de prensa el canciller peruano, Hugo de Zela. El ministro de Exteriores explicó que esta medida se adoptó “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en las que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”. No obstante, ante la consulta de varios medios locales, aclaró que no se suspenderán los vínculos consulares para garantizar la protección de los nacionales de ambos países.

De Zela lamentó profundamente “que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”. Chávez se desempeñó como jefa del Consejo de Ministros por un breve lapso durante la presidencia de Pedro Castillo, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022. La exfuncionaria enfrenta cargos penales por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso, que derivó en la destitución y el arresto de Castillo a finales de ese año.

Chávez negó haber intentado refugiarse en la embajada mexicana en Perú mientras Castillo llevaba a cabo su intento de disolver el Congreso, a pesar de que su chofer testificó que la política le pidió que la llevara allí antes de regresar a su oficina. La ex primera ministra también afirmó no haber tenido conocimiento del plan del expresidente para disolver la Asamblea Nacional. Vale recordar, que tanto Sheinbaum como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue él quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder que dominan el Congreso de Perú.