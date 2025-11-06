China prolongará la suspensión del arancel a los bienes de Estados Unidos

En las últimas horas se confirmó que China prolongará durante un año la suspensión del arancel adicional del 24% que impuso a los productos de Estados Unidos, manteniendo el gravamen general del 10%. El comunicado indica que la suspensión se produce tras “el consenso alcanzado en las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos” y que entrará en vigor el próximo lunes. El presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron conversaciones en Corea del Sur la semana pasada que prolongaron su delicada tregua comercial durante un año, tras varias rondas de negociaciones. El martes, Trump formalizó un acuerdo por el que Washington reducirá sus aranceles adicionales sobre las importaciones chinas del 20% al 10%, también con efecto a partir del lunes. Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se han disparado este año, ya que Washington y Pekín se han impuesto mutuamente tarifas aduaneras cada vez más elevadas.