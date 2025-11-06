La Corte Suprema de Bolivia ordenó la liberación de Áñez

El Tribunal Supremo de Bolivia (TSJ) anuló el día de ayer la sentencia de 10 años de prisión contra la exmandataria interina Jeanine Áñez, tras cuatro años y ocho meses de encarcelamiento por el caso conocido como “golpe de Estado II”, relacionado con la crisis política y social de 2019. “Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de 10 años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, destacó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

La ultraconservadora Jeanine Áñez (2019-2020), detenida en marzo de 2021, había sido condenada en 2022 tras ser acusada de violar las normas constitucionales que salvaguardan el orden democrático y por una presunta conspiración para derrocar a su rival y predecesor, Evo Morales. En ese momento, un tribunal boliviano la sentenció a 10 años de prisión, pero ella siempre negó los cargos.

Romer Saucedo detalló que durante la revisión de la sentencia “se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza. Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”. Previamente, la defensa de Áñez presentó un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo emitido en diciembre de 2023. Los abogados de la exmandataria interina señalaron que debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.

Vale recordar, que en agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, casos que fueron llevados al Poder Legislativo para un juicio de responsabilidades.