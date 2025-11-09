Un tornado arrasó una ciudad del sur de Brasil y dejó al menos seis muertos

Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó en el sur de Brasil. El evento climático afectó principalmente a la localidad de Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná estimó que los vientos alcanzaron entre 180 y 250 kilómetros por hora. El fenómeno se produjo de manera repentina y con una intensidad excepcional para la zona. “Caída de árboles e incluso de casas enteras” fue la descripción utilizada en el reporte preliminar.

Las imágenes registradas por los vecinos mostraron casas derrumbadas, autos destruidos y calles completamente bloqueadas por árboles caídos y postes de luz arrancados de raíz.

Defensa Civil continuaba trabajando en la búsqueda de posibles víctimas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los restos de estructuras colapsadas.

El gobernador estatal, Ratinho Junior, declaró el estado de calamidad pública en los municipios más afectados para poder movilizar recursos sin restricciones para financiar medidas de emergencia ante la crisis.

En cuanto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario comunicó en sus redes sociales que envió a Paraná varios miembros de su Gabinete y equipos médicos para colaborar tanto en las tareas de reconstrucción como de rescate.

El mandatario brasileño expresó su solidaridad con las familias afectadas y detalló las medidas inmediatas adoptadas por su gobierno. "Un equipo liderado por la ministra Gleisi Hoffmann, integrado por los ministerios de Salud y de Integración y Desarrollo Regional, ya se dirige a la zona", informó Lula.

Especialistas, como el meteorólogo Mario Navarro, vincularon la ocurrencia de estos fenómenos a las condiciones de clima cálido y húmedo típicas de la región, agravadas por el calentamiento anómalo cerca de la línea del Ecuador. "La neutralidad del Atlántico y el aumento de temperaturas en la zona están potenciando eventos más frecuentes e intensos", explicó Navarro, quien también advirtió sobre la posibilidad de que tormentas similares alcancen zonas de Argentina en los próximos días.