Francia insta a los ciudadanos franceses a abandonar Mali

Francia recomendó este viernes a sus ciudadanos abandonar temporalmente Mali “lo antes posible” por la creciente inseguridad en el país subsahariano, agravada “desde hace semanas” por actividad terrorista, según indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota publicada en su página web.

Mali es uno de los distintos países asolados por el salafismo yihadista del ‘Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes’ (JNIM), una rama de Al-Qaeda que opera en la franja africana del Sahel y detenta el control de territorios en Níger, Burkina Faso y Mali, todas ellas excolonias francesas gobernadas por juntas militar.

En los últimos días, otras cancillerías han pedido a sus nacionales que se marchen lo antes posible por el deterioro de la situación de seguridad y la escasez de combustible impuesta por los yihadistas del JNIM. Entre estos países aparecen Estados Unidos, Canadá, Alemania y el Reino Unido.