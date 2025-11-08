Turquía emitió una orden de arresto contra Netanyahu por “genocidio”

La Fiscalía General de Estambul, Turquía, emitió en las últimas horas una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 miembros del gobierno y del mando militar israelí, “por crímenes de lesa humanidad” y bajo acusaciones de “genocidio” en la Franja de Gaza.

“Como consecuencia del genocidio y los crímenes de lesa humanidad que el Estado de Israel ha cometido sistemáticamente en Gaza hasta la fecha, miles de personas, entre ellas mujeres y niños, han perdido la vida; miles más han resultado heridas y zonas residenciales se han vuelto inhabitables”, reza el comunicado de la Fiscalía.

Las órdenes incluyen al ministro de Defensa, Israel Katz; a la ministra de Seguridad Fronteriza israelí, Tamara Ben Gvir; al jefe del Estado mayor General israelí, Eyal Zamik; y al comandante de las Fuerzas Navales israelíes, David Saar Salama.

Las ordenes surgen de una investigación llevada a cabo bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de Estambul, en coordinación con los ministerios turcos de Justicia y de Asuntos Exteriores, que sostiene que las fuerzas israelíes habrían cometido actos de violencia sistemática contra civiles en Gaza.

La Fiscalía sostiene que estos actos “se han intensificado diariamente desde el 7 de octubre de 2023” y que el bloqueo impuesto a Gaza ha impedido el acceso a ayuda humanitaria, una situación que ha generado “gran atención internacional”.

El documento también menciona la agresión israelí contra la Global Sumud Flotilla, cuyos activistas fueron atacados en aguas internacionales cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Según las autoridades turcas, los participantes fueron detenidos y repatriados, por lo que se abrió una investigación adicional por tortura, saqueo, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro.