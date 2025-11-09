Trump impulsa “cazarrecompensas” para acelerar deportaciones masivas

La administración de Donald Trump lanzó una polémica convocatoria para que empresas privadas actúen como “cazarrecompensas” de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió un documento en el que plantea entregar paquetes de información sobre 10 mil personas con presencia irregular en el país, con el objetivo de verificar sus domicilios o lugares de trabajo y facilitar su deportación.

El plan prevé que los contratistas aporten datos adicionales como direcciones, teléfonos, vehículos y redes sociales. A cambio, recibirían incentivos económicos según su rendimiento, aunque sin montos precisados. La meta oficial es alcanzar 600 mil expulsiones antes de fin de año y, según Trump, llegar al millón para concretar la mayor deportación de la historia.

La iniciativa, que busca endurecer la campaña antimigrante en estados demócratas, generó fuertes críticas. Especialistas en derechos humanos advierten que convierte a las personas en “números” y abre la puerta a violaciones de derechos civiles, incluso contra residentes legales o ciudadanos.