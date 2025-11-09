Estados Unidos superó los mil vuelos cancelados por segundo día consecutivo

La crisis aérea en Estados Unidos no se detiene y, por segundo día consecutivo, el país superó los mil vuelos cancelados.

Miles de pasajeros enfrentaban en las últimas horas retrasos generalizados debido a la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que ya alcanza los 39 días.

El Departamento de Transporte ordenó reducir hasta un 10% el tráfico aéreo nacional, con la posibilidad de aumentar los recortes hasta un 20% si la situación no mejora en los próximos días.

Aunque los controladores aéreos son considerados trabajadores esenciales y deben presentarse a trabajar, más de 2.000 han pedido licencia por distintos motivos.

Los aeropuertos más afectados son los de Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco, Washington y Phoenix, donde los pasajeros reportan retrasos de hasta cinco horas.

En total, 32 torres de control están trabajando con personal reducido, lo que ha complicado la gestión del tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la crisis podría agravarse si el Gobierno no se desbloquea antes del martes, cuando está previsto un nuevo pago que no podrá efectuarse si continúa el cierre.

“Estamos haciendo ajustes para mantener la seguridad del espacio aéreo, pero los retrasos y cancelaciones son inevitables”, reconoció el secretario en conferencia de prensa.