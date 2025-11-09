Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia
“El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada con las reservas internacionales más bajas en 30 años”, manifestó el mandatario.
Rodrigo Paz Pereira, ganador de la inédita segunda vuelta realizada en octubre en Bolivia, fue investido ayer como presidente y, de esta forma, abre un nuevo ciclo político y económico en el país.
“El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan inflación, escasez, deuda, desconfianza y un estado paralizado”, manifestó el mandatario tras recibir la banda presidencial en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El referente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 54,96% de los votos en el balotaje del 19 de octubre frente al 45,04% del conservador Jorge “Tuto” Quiroga.
La gestión de Paz comienza en un contexto de profunda crisis: escasez de dólares y combustibles, inflación y encarecimiento de alimentos y servicios.