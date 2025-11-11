Nuevos ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas

Estados Unidos sigue aumentando el número de personas asesinadas en sus ataques contra aguas del Caribe y Pacífico. Un total de seis personas, aún no identificadas, murieron en nuevos ataques de las fuerzas estadounidenses contra dos embarcaciones en el Pacífico Oriental. “Por orden del presidente Donald Trump, se llevaron a cabo dos ataques con misiles balísticos contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mediante un mensaje publicado en su cuenta de la plataforma X, acompañado de un video que, asegura, muestra el momento de los asaltos.

El titular del Pentágono repitió el cuestionado argumento de esas operaciones, al señalar que se trataba de supuestas narcolanchas. Sin embargo, una vez más, la administración de Donald Trump sigue sin mostrar públicamente pruebas que respalden sus acusaciones. “Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, sostuvo el político.

Tras este anuncio, desde el inicio de estas acciones por parte del gobierno estadounidense, ya fallecieron 75 personas. Aún si se tratara de navíos que transporten drogas, como asegura Estados Unidos, los expertos y las organizaciones de derechos humanos siguen cuestionando la legalidad de esas acciones. Tanto el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, han denunciado esos hechos como “ejecuciones extrajudiciales”. En contrapartida, la administración de Trump sigue defendiendo que se trata de acciones contra supuestas organizaciones terroristas: “Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”.