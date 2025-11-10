Hamás entregó el cuerpo de un nuevo rehén

Después de 11 años de espera, Israel confirmó la repatriación de los restos del teniente Hadar Goldin, fallecido a sus 23 años, durante la ofensiva israelí en Gaza en 2014. El Ejército de Israel informó el día de ayer que recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd con los restos de un rehén fallecido procedente de Gaza, entregado por Hamás.

En un mensaje en X, el ejército israelí confirmó que el ataúd del rehén fallecido, escoltado por sus tropas, había cruzado la frontera hacia Israel, donde el Instituto Nacional de Medicina Forense realizaría los procedimientos de identificación. Horas después, el ejército israelí informó que su identidad estaba confirmada. Durante años, las autoridades israelíes y Hamás mantuvieron negociaciones indirectas para recuperar los cuerpos de Hadar Goldin y Oron Shaoul, en discusiones que incluían también posibles intercambios de prisioneros palestinos. En enero, el ejército israelí recuperó en Gaza el cuerpo del soldado Oron Shaoul, de 21 años, quien así como el teniente israelí Hadar Goldin, murió en 2014. Shaoul fue posteriormente enterrado en Israel.

El cadáver de Hadar Goldin es el número 24 devuelto por el movimiento islamista de los 28 que se comprometió a entregar en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. También deben ser restituidos a Israel en virtud de ese acuerdo tres israelíes y un ciudadano tailandés, todos asesinados durante el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Desde Jerusalén, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu exigió nuevamente al grupo islamista que “cumpla sus compromisos” y devuelva todos los cuerpos que aún mantiene retenidos.