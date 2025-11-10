Al menos dos muertos por un supertifón en Filipinas

A menos de una semana después del paso del tifón Kalmaegi, que dejó más de 200 muertos y vastas zonas devastadas, Filipinas vuelve a quedar expuesto a un fenómeno natural extremo con la llegada del supertifón Fung-wong. La tormenta se transformó en supertifón al acercarse al archipiélago, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 230. El fenómeno, conocido localmente como Uwan, es el ciclón número 21 que llega a Filipinas este año, un país que cada temporada suele ser golpeado por unas 20 tormentas. Pero su llegada, tan solo días después de Kalmaegi, amenaza con agravar una crisis humanitaria y poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Al menos dos personas murieron a causa del tifón: una mujer de 64 años, que intentaba evacuar su casa en la ciudad de Catbalogan, en la provincia de Samar, fue hallada sin vida bajo los escombros y árboles derribados; y un hombre se ahogó en la isla de Catanduanes, donde el mar comenzó a ponerse violento desde la madrugada.