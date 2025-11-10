Comenzó la IV cumbre Celac-UE

La ausencia de la mayoría de líderes latinoamericanos y europeos marcó el inicio de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que comenzó el día de ayer en Santa Marta, Colombia. En la ciudad colombiana se reúnen solamente nueve representantes de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE con el propósito de diseñar un nuevo modelo de integración internacional.

Esta cumbre se da en medio de las tensiones entre los mandatarios latinoamericanos y el presidente Trump por su despliegue naval en el Caribe y el hundimiento de lanchas supuestamente cargadas con drogas en los que han muerto más de 70 personas. El enfoque del encuentro es la “triple transición”: energética, digital y ambiental, con el trasfondo de la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica.

La cumbre es copresidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Una cena por parte de Petro, en su calidad de anfitrión y de presidente pro tempore de la Celac, dio la bienvenida el sábado a los participantes. Una de las grandes ausentes es Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo que hace alimentar la percepción de una cumbre con liderazgo fragmentado.

El jefe de Gobierno español es, junto con el presidente brasileño, Lula da Silva, de los pocos líderes de peso que están en la cumbre. Con ellos están también los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dick Schoof, y Croacia, Andrej Plenkovic, por el lado europeo. De la región del Caribe acudieron, entre otros, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, además de los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; Guyana, Mark Phillips; y Belice, John Briceño. A pesar de las ausencias, la cumbre intentará dar otro rostro a la integración entre los dos bloques, que suman más de mil millones de habitantes y un comercio birregional de unos 390.000 millones de euros.