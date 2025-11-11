Fuerte explosión de un vehículo en Nueva Delhi deja ocho muertos

La explosión de un coche en Nueva Delhi, India, dejó un saldo fatal de al menos ocho muertos y 19 heridos. El hecho, que tuvo lugar cerca del Fuerte Rojo, es investigado por agencias antiterroristas. El comisionado policial Satish Golcha dijo a la prensa que la explosión ocurrió a eso de las 19 horas. “Un vehículo que avanzaba a baja velocidad se detuvo en una luz roja. Luego explotó, y debido a esa explosión, los vehículos cercanos resultaron dañados”, explicó. Al menos seis vehículos y tres mototaxis se incendiaron en la explosión, que ocurrió en una zona densamente concurrida.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital. De hecho, el año pasado tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero provocó daños materiales en la zona.