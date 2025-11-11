Venezuela despliega 200.000 efectivos en un nuevo ejercicio militar defensivo

El Gobierno de Venezuela anunció este martes el despliegue de cerca de 200.000 efectivos en un nuevo ejercicio militar defensivo, en el marco de la llamada “fase superior” del Plan Independencia 200, una estrategia diseñada por el Ejecutivo de Nicolás Maduro para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante una eventual agresión externa.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que el operativo se desarrolla “en todo el territorio nacional” y cuenta con la participación de personal de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad ciudadana, milicias y comandos de defensa integral.

“Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional para estas prácticas”, informó Padrino López a través de un video difundido en su canal de Telegram. El funcionario precisó que las maniobras incluyen “el despliegue de medios aéreos, terrestres, navales y misilísticos, de todo tipo”, con el objetivo de foguear, preparar y fortalecer las capacidades de comando y control.

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que este ejercicio busca optimizar las labores de comando, control y comunicaciones, y reafirmar la defensa integral de la Nación, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene una “inusual presencia bélica” en el mar Caribe, según denunció Caracas.

El Plan Independencia 200 fue concebido como una estrategia de defensa nacional ante posibles amenazas externas y ha tenido distintas fases de entrenamiento y movilización militar desde su implementación. Con este nuevo despliegue, el Gobierno venezolano busca mostrar músculo militar y cohesión interna frente a la presión internacional y los recientes movimientos de fuerzas estadounidenses en la región.