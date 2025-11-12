Rusia niega que Venezuela le haya solicitado ayuda militar

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó las informaciones de la prensa internacional sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos. “No hemos recibido ninguna solicitud”, precisó el político del Kremlin. Asimismo, Lavrov recordó que en mayo pasado Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con Venezuela que se encuentra en “la etapa final de ratificación” y que aún no ha entrado en vigor. “Rusia está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos”, indicó. El jefe de la diplomacia rusa también precisó que la política actual de Washington con Caracas “no traerá nada bueno” ni aumentará el prestigio estadounidense en la arena internacional. “Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico”, sostuvieron desde el gobierno ruso.