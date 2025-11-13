Suspendieron al ministro de Justicia de Ucrania

El gobierno de Ucrania ha suspendido al ministro de Justicia, Herman Galushchenko, en medio de una investigación por corrupción en el sector energético, por el que las autoridades acusaron a siete personas de pertenecer presuntamente a un esquema de sobornos que involucra a altos funcionarios. La decisión, anunciada por la primera ministra, Yulia Svyrydenko, tras una reunión de emergencia del gabinete, marca un punto de quiebre en la administración del presidente Volodimir Zelenski, exponiendo las vulnerabilidades del sistema político ucraniano a las puertas de un complicado invierno por los ataques rusos contra infraestructuras de energía.

Galushchenko se mostró de acuerdo con el cese de sus funciones al escribir que “la suspensión durante el tiempo que dure la investigación es un escenario civilizado y apropiado”. En la publicación de Facebook, añadió: “Me defenderé en el ámbito legal y demostraré mi postura”. El hasta ahora estrecho aliado del gobierno abandonará el cargo a solo cuatro meses de asumir las riendas del Ministerio de Justicia, tras dejar la cartera de Energía en julio de este año, en la cual estaba desde abril del 2021. El cesado será reemplazado de manera interina por Lyudmila Sugak, la viceministra de Justicia para Asuntos de Integración Europea.

La suspensión temporal permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Vale remarcar, que Galushchenko aún no ha sido imputado por ningún delito, aunque la investigación lo señala como posible receptor de “beneficios personales”.