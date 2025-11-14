Un Incendio destruyó el histórico Pabellón Wenchang en China

El histórico Pabellón Wenchang, una estructura centenaria de inmenso valor cultural ubicada en el templo Yongqing de Zhangjiagang, en la provincia de Jiangsu, en China, fue completamente destruido por un incendio. Según informaron medios locales, el fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera del edificio, que albergaba inscripciones, estatuas y ornamentos dedicados a Wenchang Dijun, el dios taoísta de la cultura y la literatura.

A pesar del intenso trabajo de los bomberos, que lograron controlar las llamas tras varias horas, el pabellón colapsó por completo. No se registraron víctimas, aunque las pérdidas materiales y culturales son totales.

El Templo Yongqing, ubicado en la montaña Fenghuang, es conocido históricamente por ser uno de los "480 Templos de las Dinastías del Sur" mencionados en un poema de Du Mu.

Aunque su historia es milenaria, las autoridades enfatizaron que todos los edificios dentro del complejo del templo son construcciones modernas y no conservan restos estructurales antiguos.

Hasta el momento, las autoridades provinciales de Jiangsu han declarado que se realizará una restauración completa del templo, aunque advierten que la pérdida de piezas originales es irreparable.

Las causas del incendio en el templo aún se encuentran bajo investigación, pero los primeros reportes apuntan a un posible fallo eléctrico. Las autoridades chinas aseguraron que se conformará un equipo especializado para evaluar los daños estructurales y planificar la restauración del recinto.