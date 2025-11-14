Elecciones en Chile: Jara y Kast cerraron sus campañas a días de las presidenciales

A solo días de las elecciones presidenciales en Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, los principales aspirantes a la presidencia, cerraron sus campañas con duros cruces en Santiago.

“Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, prometió Jara durante su acto de cierre en el populoso barrio de Maipú, al oeste de la capital, ante una multitud que llenó la plaza principal.

La candidata oficialista reivindicó la continuidad del gobierno de Gabriel Boric y pidió confianza en su proyecto, mientras que el postulante conservador prometió “orden, seguridad y libertad” para el país. Jara lidera las encuestas, aunque sin los votos suficientes para imponerse en primera vuelta. Por su parte, José Antonio Kast, abogado ultraconservador de 59 años, realizó su cierre de campaña ante unas 10.000 personas en el Movistar Arena, en el centro de Santiago. Segundo en los sondeos, el líder del Partido Republicano llegaría con ventaja al balotaje previsto para el 14 de diciembre.

“Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, manifestó ante la audiencia.

Las elecciones presidenciales en Chile se celebrarán el domingo 16 de noviembre. Más de 15 millones de ciudadanos habilitados para votar elegirán al sucesor de Gabriel Boric por el período 2026-2030.

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, aseguró que “todo el proceso electoral avanza según lo planificado” y destacó la importancia de una votación “tranquila, transparente y segura”. Recordó además que el voto es obligatorio en territorio chileno y que 885.940 electores son extranjeros.

En caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos, se realizará el balotaje el próximo 14 de diciembre entre los dos candidatos con mayor cantidad de sufragios.

Los otros candidatos

También participan de las elecciones Evelyn Matthei de Unión Demócrata Independiente; Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario; Franco Parisi del Partido de la Gente: fundador del partido y economista; Harold Mayne-Nicholls (Independiente): periodista y dirigente deportivo; Marco Enríquez-Ominami (Independiente): cineasta, filósofo y político independiente y Eduardo Antonio Artés Brichetti (Independiente): profesor y dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria.