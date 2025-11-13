Tragedia en Perú por un autobús que cayó al abismo

Al menos 37 personas fallecieron tras la caída de un autobús de transporte de pasajeros por un abismo en una zona rural de la región de Arequipa, en el sur de Perú. El vehículo sufrió el accidente durante la madrugada de ayer a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, tras aparentemente chocar contra una camioneta. Al respecto, el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró a la emisora que las autoridades informaron inicialmente que las víctimas mortales eran 17, pero con el paso de las horas esa cifra se ha elevado a 37. “Es probable que ya sea la cifra definitiva, porque el personal de bomberos ha llegado hasta el lugar”, declaró Oporto. Según la información difundida hasta el momento, el vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa, la capital regional.

Los accidentes de este tipo son habituales en rutas de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía. De hecho, al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tránsito, y unos 55.000 quedan heridos.