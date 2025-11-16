El Papa León XIV renovó su llamado a la paz tras el Ángelus

En la Plaza de San Pedro, tras el rezo del Ángelus dominical, el Papa León XIV lanzó un mensaje que buscó atravesar fronteras y heridas: “No podemos acostumbrarnos a la guerra y la destrucción”. Con esa frase, el Pontífice instó a los fieles y al mundo a no resignarse ante la violencia, retomando su mensaje para subrayar la persecución y discriminación que aún padecen los cristianos en diversas regiones.

Mencionó países como Bangladesh, Nigeria, Mozambique y Sudán, donde los ataques contra comunidades y lugares de culto siguen siendo frecuentes. “¡Dios es un Padre misericordioso y desea la paz entre todos sus hijos!”, afirmó.