Brasil celebró la reducción de ciertos aranceles anunciada por Trump

El gobierno brasileño calificó de “positiva” la reducción de aranceles a ciertos productos agrícolas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero confía en seguir negociando las tasas adicionales impuestas al país.

Fue el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, el encargado de celebrar la decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles a las importaciones de más de 200 productos, y afirmó que Brasil trabajará para reducirlos aún más.

“La última decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue positiva y un paso en la dirección correcta”, dijo Alckmin en una conferencia de prensa en Brasilia. “Esto beneficia a Brasil”, enfatizó.

“Continuaremos trabajando para reducir más (los aranceles impuestos a Brasil). En el caso del café, no es lógico mantenerlo a 40%, dado que Brasil es el principal proveedor de Estados Unidos”, afirmó el vicepresidente. “Hay una distorsión que debe ser corregida”.

Vale recordar que el presidente estadounidense firmó un decreto para retirar el arancel mínimo del 10% impuesto en abril sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida en Estados Unidos.

Washington y Brasilia negocian desde hace varias semanas para poner fin a su disputa comercial, después de que una reunión entre Trump y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva en octubre en Malasia permitiera un deshielo de las relaciones bilaterales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto con otros funcionarios, están negociando los términos de una propuesta para reducir los aranceles a las exportaciones brasileñas.

“Somos optimistas, se ha dado un paso importante y creo que se darán más pasos en la dirección correcta”, dijo Alckmin.

El gobierno de Trump anunció el jueves acuerdos comerciales que, una vez finalizados, eliminarán los aranceles sobre ciertos alimentos y otras importaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, y los funcionarios estadounidenses contemplan acuerdos adicionales antes de fin de año.