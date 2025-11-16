Yacoub inicia el proceso de compra de ABES como parte de su plan de expansión

Yacoub Real Estate & Developers confirmó, tras una ardua negociación, el inicio del proceso de compra de ABES Desarrolladora de negocios SRL, una empresa con más de una década de trayectoria en el rubro, conocida por su participación en proyectos residenciales y corporativos de escala media y alta en La Plata y la región. La operación está dentro del proyecto de expansión de Yacoub Real Estate & Developers.

Esta operación se enmarca en una política que Yacoub Real Estate & Developers viene desplegando en los últimos años en La Plata: la recuperación de estructuras abandonadas o inconclusas y la puesta en valor de emprendimientos que, por circunstancias externas, quedaron detenidos. Este enfoque tuvo un antecedente emblemático en la recuperación de la megaestructura de 18 pisos ubicada en la avenida 7 entre 48 y 49, una obra paralizada durante 40 años que la empresa transformó en un desarrollo contemporáneo que revitaliza el centro platense.

La compra de ABES se alinea con esa impronta, más la capacidad de expansión continua que Yacoub Real Estate & Developers viene llevando a cabo en los últimos años, con más de 20 torres en ejecución y 10 oficinas en la Argentina.

“No se trata únicamente de desarrollo inmobiliario, sino de cumplir un rol activo frente a la ciudad. Las obras inconclusas no solo afectan a quienes compraron una vivienda: impactan en la seguridad, en el valor del m2 y en el paisaje urbano”, afirmó Viviana Yacoub, Presidente y fundadora de la compañía.

Con esta operación, Yacoub Real Estate & Developers refuerza su papel como una de las empresas más dinámicas y socialmente responsables de la región, apostando por un modelo de gestión que une desarrollo, recuperación estructural y compromiso urbano.

"Esta adquisición es parte de nuestro crecimiento expansivo y también demuestra cómo Yacoub siempre sigue apostando a la ciudad que tanto queremos los platenses", destacó Juan Segundo M. Yacoub, vicepresidente de la compañía.