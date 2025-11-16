La NASA reveló cuánto debe durar la siesta ideal

Una investigación de la NASA aseguró que la siesta perfecta debe durar 26 minutos. Según la investigación, esto eleva el rendimiento en un 34% y el estado de alerta en un 54%.

Esta conclusión surgió luego de un estudio realizado en 1994 y otro en 1995. En el primero, la NASA reunió a 21 pilotos y los dividió en dos grupos distintos: el primero tuvo descansos controlados de 40 minutos y el segundo no descanso en ningún momento.

Los miembros que descansaron completaron un ciclo de sueño de 25,8 minutos y al ser comparados con sus compañeros mostraron una clara mejora en el rendimiento laboral.

“La siesta se asoció con una mejora del estado de alerta fisiológico y el rendimiento en comparación con el grupo sin descanso. Los beneficios de la siesta se observaron durante las fases críticas de descenso y aterrizaje del vuelo”, explicó la agencia espacial.