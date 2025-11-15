Entrevista a Mario Folino, peluquero y actor

En Los locos de Buenos Aires, Alejandro del Prado imaginó una dispersa tribu en la que uno enseña medicina en el tren, un poeta y periodista, uno que trashuma con su flauta y su gato, y un actor y oficinista. Mario Folina no es oficinista sino peluquero, pero también es actor. Subió a un escenario por primera vez en la sala del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, dirigido por Roberto Comte. A partir de allí, participó en numerosas obras escritas por Armando Discépolo, Dalmiro Sáenz o Roberto Fontanarrosa. Se sabe que el motor del teatro independiente está en aquellos que sobreviven con tareas que le permiten su manutención, y se entregan enteros a la pasión de ponerse en la piel de otros para vivir otras vidas, y permitir a la comunidad reflexionar sobre la condición humana y sentirse profundamente vinculados con los demás.

El domingo 30 de noviembre a las 20 hs, como parte del grupo Avanti MF, va a estar presentando El debut de la piba, un sainete de Roberto Cayol. Un género con hondas raíces en el teatro rioplatense. Una oportunidad de reír un rato en una época en la que escasean las ocasiones para la alegría, en una obra en que se hacen visibles personajes reconocibles y ambientes eminentemente populares. Será en Dynamo un teatro que está en la esquina de 17 y 68. Mario Folino –quien años ha supo vestir como titular la camiseta del club Tricolores, de Villa Elvira- demuestra una vocación escénica que no está reñida con el oficio de peluquero que ejerce en un local que está en una esquina frente a la Plaza Irigoyen, y en la que demuestra que el trabajo de coiffeaur tiene mucho de artístico.

—¿Cómo nació tu vocación de actor?

—Por casualidad, en la cámara de peluqueros con un grupo de colegas hicimos una parodia de la Tota y la Porota –sketche televisivo que protagonizaban Alberto Olmedo y Jorge Luz-. Yo era el apuntador, se enfermo una de las protagonistas y la reemplacé. La noche anterior fui padre por primera vez.

—¿Qué fue primero, la peluquería o la actuación?

—La peluquería. Formaba parte de un equipo de fútbol integrado por peluqueros ,al tiempo fui uno de ellos.

—¿En algún momento entraron en conflicto los dos oficios o lograste que convivan en armonía?

—Conviven en armonía ,hago con placer ambas actividades.

—¿Hay alguna forma de arte presente en el oficio de peluquero?

—Por supuesto como en toda actividad que se hace con responsabilidad y alegría.

—¿Sabés de algún otro peluquero con aficiones artísticas?

—Todos. Es una actuación en tiempo real permanente.

—¿Podés conversar con tus clientes sobre tus inclinaciones artísticas o te inhibís?

—La virtud de escuchar no puede faltar. Sabiendo que le interesa es una charla abierta y bien recibida.

—¿Cuáles fueron tus experiencia actorales más significativas?

—La etapa de aprendizaje es importante para perder el miedo al ridículo. Damis en Tartufo de Moliere ,el carpintero en "Tu cuna fue un conventillo". En" Señora Basura" en la segunda puesta hice tres personajes: dos varones y una mujer. Actualmente, participo en una obra hecha en base a cuentos de Fontanarrosa adaptados para teatro. Evel Sacomani fue mí primera directora. Actualmente me dirige Susana Isidro con quién tuve el gusto de compartir escenario en “ Señora Basura ", como directora y compañera.

—Contá lo que quieras sobre El debut de la piba.

—El debut de la Piba la eligió Roberto Conte, quien fuera director teatral del Colegio de Abogados. Hicimos un ensayo abierto. Después de su partida física la estrenamos en homenaje a él y a su público. A los seis personajes originales se le sumaron dos más, un violinista y una pianista con participación activa. Surgieron nuevos diálogos y el aporte musical en vivo la enriqueció. Los esperamos para compartir y disfrutar juntos.