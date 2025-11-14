Descubren una nueva especie de pterosaurio en Brasil

Hace aproximadamente 110 millones de años, en el período Cretácico temprano, vivió en el nordeste de Brasil un reptil volador que hasta ahora era desconocido para la ciencia de la paleontología. Era Bakiribu waridza, el primer pterosaurio filtrador reportado en la región, fue identificado a partir de un bloque de vómito fosilizado que estaba en el Museo Câmara Cascudo de la Universidad Federal de Río Grande del Norte.

El análisis de los restos fue publicado en la revista Scientific Reports. Los científicos descubrieron fragmentos de mandíbulas y dientes de al menos dos ejemplares de la especie Bakiribu waridza junto a varios peces. El nombre del animal proviene del idioma Kariri, una lengua nativa del nordeste brasileño. “Bakiribú” significa “peine” y está relacionado con la dentadura peculiar de la nueva especie. “Waridzá” quiere decir “boca”. Al llamarla así, los investigadores quisieron destacar la morfología dental y rendir un homenaje a los pueblos indígenas del área donde se halló el fósil. Se encontró en la Formación Romualdo, dentro de la Cuenca de Araripe, un sitio famoso por el registro fósil del Cretácico. Los pterosaurios fueron reptiles voladores que se extinguieron. No eran dinosaurios.