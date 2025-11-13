La ANMAT prohibió siete marcas de café por irregularidades en su registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de siete productos de café en todo el país tras detectar registros sanitarios falsos, rótulos apócrifos y plantas sin habilitación. Las empresas involucradas enfrentarán sumarios por incumplir la normativa alimentaria.

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 8385/2025, afecta a productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

Todo comenzó con una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), donde se descubrió que el café “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend” utilizaba un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio inexistente. Durante una inspección, se hallaron otros productos sin datos obligatorios como lote o fecha de vencimiento.

Las facturas señalaban a la firma Junio 1995 SRL como proveedora, mientras que el fraccionamiento se realizaba en una planta de San Justo, que no contaba con habilitación ni registros sanitarios vigentes. En la planta inspeccionada se procesaban cafés de distintas marcas con números de registro falsos o caducados.

Por tal motivo, la ANMAT dispuso frenar la producción y venta de siete presentaciones, entre ellas “Café Clásico, Café Sol, Línea Baristas” y “Caffé del Ponte Rialto, Intenso Blend”. Además, el organismo inició sumarios sanitarios a las empresas y notificó a todas las autoridades provinciales para garantizar el cumplimiento de la medida.

La prohibición seguirá vigente hasta que los fabricantes regularicen su situación y cumplan con los estándares del Código Alimentario Argentino.