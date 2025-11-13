Los trabajadores nodocentes de la UNLP anunciaron un nuevo paro en reclamo por el financiamiento universitario

El conflicto universitario suma un nuevo capítulo. La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) confirmó un paro total de actividades sin concurrencia para el próximo jueves 20 de noviembre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

La medida se llevará adelante en sintonía con lo resuelto por la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), que convocó a un paro nacional de 24 horas y una jornada de visibilización del conflicto. En La Plata, la huelga será el jueves, ya que el miércoles 19 las facultades permanecerán cerradas por el 143° aniversario de la ciudad.

En un comunicado, ATULP señaló: “Paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero sobre todo, porque el futuro del país es con más y mejores universidades”.

Desde el gremio también apuntaron contra el Gobierno nacional, al que acusan de no garantizar “el normal funcionamiento de las universidades” y de sostener “un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario”.