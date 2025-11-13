Impulsan un plan pionero para prevenir de forma temprana las adicciones

Se realizaron nuevas actividades orientadas a fortalecer las políticas locales de prevención y abordaje integral de las adicciones.

Por un lado, se desarrolló una jornada destinada a equipos directivos de establecimientos de nivel inicial municipal que sentó las bases para la implementación, en 2026, de un programa innovador de prevención temprana que trabajará con niños y niñas desde los tres años y con las familias en los distintos ámbitos educativos.

Durante el encuentro, que se realizó de forma conjunta con la Secretaría de Educación de la Municipalidad, se presentó la propuesta de incorporar la temática en jardines de infantes, casas del niño y maternales municipales, promoviendo una mirada comunitaria que vincule a las instituciones con los barrios donde están insertas.

El objetivo es avanzar hacia una segunda instancia de trabajo en diciembre, con una capacitación más específica que brinde herramientas concretas para la elaboración de proyectos institucionales, y articular con los lineamientos educativos vigentes, incorporando la prevención de las adicciones como parte de la formación integral.

Además, la agencia llevó adelante una capacitación para referentes del programa Manzaneras junto a la Secretaría de Desarrollo Social con el objetivo de fortalecer el rol comunitario de estas representantes vecinales, que cumplen una función central en la detección y el acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad en los barrios.

En el encuentro se capacitó a cerca de 30 referentes en estrategias de prevención, orientación y asistencia frente a problemáticas vinculadas a las adicciones. Asimismo, la actividad se planteó como una “formación de formadoras” de modo que las participantes puedan transmitir los conocimientos y las herramientas a otras manzaneras.

Finalmente, en Los Hornos se desarrolló el segundo encuentro de formación con referentes de iglesias evangélicas, durante el cual se abordaron distintas herramientas de intervención.